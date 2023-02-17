Luka Deronjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Deronjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Deronjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Deronjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Deronjic 11 Mart 2002 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Deronjic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Luka Deronjic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Deronjic'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Deronjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Deronjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Deronjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Deronjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Zürich U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich U21

29 Temmuz 2020 yılında FC Schaffhausen

15 Şubat 2022 yılında SC YF Juventus

Luka Deronjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Deronjic şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Altstetten

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.