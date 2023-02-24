Luka Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Djordjevic 5 Mayıs 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Ђорђевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Djordjevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. Luka Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Djordjevic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2017 yılında Partizan U19

21 Şubat 2020 yılında Lokomotiva U19

6 Ağustos 2020 yılında Batajnica

9 Ağustos 2021 yılında Stara Pazova

11 Şubat 2022 yılında Budućnost

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo

Luka Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Djordjevic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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