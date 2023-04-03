Luka Djurdjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Djurdjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Djurdjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Djurdjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Djurdjevic 8 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Djurdjevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vojvodina Novi Sad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Djurdjevic'nin FK Vojvodina Novi Sad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Djurdjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Djurdjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Djurdjevic şuan FK Vojvodina Novi Sad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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