Luka Dumancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dumancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Dumancic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Dumancic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Dumancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Dumancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Dumancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Dumancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Dumancic 27 Ekim 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Dumančić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Dumancic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Dumancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Dumancic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Dumancicboyu ve yaşı kaç

Luka Dumancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Dumancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Dumancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Dumancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

23 Ocak 2017 yılında Hajduk Split II

7 Ağu 2017 yılında Albalonga

16 Temmuz 2018 yılında Lecce

17 Ağu 2018 yılında Juve Stabia

30 Haziran 2019 yılında Lecce

7 Ocak 2020 yılında Gozzano

30 Haziran 2020 yılında Lecce

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Kasım 2020 yılında Lucchese

11 Ağu 2021 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2022 yılında NK Rudes

Luka Dumancic kimdir

Luka Dumancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Dumancic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Luka Dumancic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Dumancic nereli

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