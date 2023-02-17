Luka Duvnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Duvnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Duvnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Duvnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Duvnjak 1 Kasım 1999 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Duvnjak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Duvnjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Duvnjak'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Duvnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Duvnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Duvnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Duvnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk U17

14 Ağu 2015 yılında Adriatic Split

26 Ağu 2016 yılında Junak Sinj U19

18 Ağu 2017 yılında Dugopolje U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Dugopolje

15 Şubat 2019 yılında NK Olimpija

21 Şubat 2019 yılında NK Brezice 1919

30 Haziran 2020 yılında NK Olimpija

26 Ağu 2020 yılında RNK Split

21 Temmuz 2021 yılında Allerheiligen

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Luka Duvnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Duvnjak şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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