Luka Gajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gajic 6 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Luka Gajič şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gajic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Gajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Gajic'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Gajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Gajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Olimpija

15 Temmuz 2014 yılında NK Radomlje

31 Aralık 2014 yılında NK Olimpija

5 Ağu 2015 yılında NK Radomlje

31 Mayıs 2017 yılında NK Olimpija

2 Ağu 2017 yılında NK Krsko

1 Ocak 2018 yılında NK Olimpija

3 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2018 yılında NK Bravo

14 Şubat 2019 yılında NK Radomlje

16 Temmuz 2019 yılında NK Dob

27 Temmuz 2021 yılında ND Ilirija

31 Ağu 2021 yılında NK Dob

Luka Gajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gajic şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Gajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.