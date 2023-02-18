Luka Gojkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gojkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gojkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gojkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gojkovic 28 Kasım 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Гојковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gojkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DM 32 STARS yapmaktadır. Luka Gojkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Gojkovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Gojkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gojkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Gojkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gojkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında BSK Borca

1 Ocak 2018 yılında Vozdovac U19

1 Haziran 2018 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2020 yılında Backa

16 Eylül 2020 yılında IMT Belgrad

11 Ocak 2021 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2022 yılında Javor-Matis

Luka Gojkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gojkovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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