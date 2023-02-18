Luka Gotovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gotovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gotovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gotovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gotovac 26 Haziran 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gotovac Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Gotovac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Gotovac'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Gotovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gotovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Gotovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gotovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2015 yılında Adriatic Split

2 Ağu 2019 yılında Dugopolje U19

24 Temmuz 2020 yılında HNK Mravince

1 Şubat 2022 yılında NK Solin

31 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

Luka Gotovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gotovac şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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