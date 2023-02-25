Luka Gugeshashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Gugeshashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Gugeshashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Gugeshashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Gugeshashvili 29 Nisan 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა გუგეშაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Gugeshashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Luka Gugeshashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Gugeshashvili'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Gugeshashvili Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukagugesha66/

Luka Gugeshashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Gugeshashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Gugeshashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Gugeshashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2016 yılında Jagiellonia U19

31 Ağustos 2017 yılında Podlasie B.P.

30 Haziran 2018 yılında Jagiellonia U19

13 Temmuz 2018 yılında Jagiellonia

27 Temmuz 2018 yılında FC Dila

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

27 Ocak 2020 yılında Jagiellonia

28 Ocak 2020 yılında FC Dila

31 Aralık 2021 yılında Jagiellonia

12 Ocak 2022 yılında Karabağ

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Karabağ

Luka Gugeshashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Gugeshashvili şuan Karabağ takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Gugeshashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dinamo Tiflis (2010-2015), Jagiellonia Białystok (2016-2017)

Gürcistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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