Luka Hujber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Hujber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Hujber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Hujber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Hujber 16 Haziran 1999 tarihinde Nova Gradiška şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Hujber Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Luka Hujber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 4 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Hujber'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Hujber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Hujber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Hujber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Hujber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

2 Eylül 2019 yılında Din. Zagreb II

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

4 Eylül 2020 yılında NK Istra

Luka Hujber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Hujber şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Luka Hujber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.