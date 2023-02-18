Luka İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka İlic 2 Temmuz 1999 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Илић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka İlic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RnB Sport yapmaktadır. Luka İlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka İlic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka İlic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukailic40/

Luka İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

9 Temmuz 2017 yılında Man. City

11 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

30 Haziran 2018 yılında Man. City

3 Ağu 2018 yılında NAC Breda

30 Haziran 2020 yılında Man. City

5 Ekim 2020 yılında Twente

1 Ocak 2022 yılında Man. City

30 Ocak 2022 yılında Troyes

8 Eylül 2022 yılında FK TSC

30 Haziran 2023 yılında Troyes

Luka İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka İlic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Real Niš (2008-2014), Roter Stern Belgrad (2014-2017)

Sırbistan takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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