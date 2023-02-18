Luka İslic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İslic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka İslic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka İslic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka İslic 27 Ocak 2003 tarihinde Samobor şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Išlić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka İslic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka İslic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka İslic'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka İslic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka İslic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka İslic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka İslic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2015 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

17 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2023 yılında NK Lokomotiva

Luka İslic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka İslic şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka İslic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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