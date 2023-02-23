Luka İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka İvanov 31 Aralık 2003 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka İvanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luka İvanov'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lok. Sofia

Luka İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka İvanov şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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