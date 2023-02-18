Luka İvanusec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka İvanusec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka İvanusec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka İvanusec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka İvanusec 26 Kasım 1998 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Ivanušec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka İvanusec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Luka İvanusec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 19 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Luka İvanusec'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka İvanusec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lukaivanusec/

Luka İvanusec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka İvanusec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 13.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luka İvanusec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka İvanusec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Varazdin U17

1 Temmuz 2015 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2016 yılında NK Lokomotiva

19 Ağu 2019 yılında Dinamo Zagreb

Luka İvanusec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka İvanusec şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Luka İvanusec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 10 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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