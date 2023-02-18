Luka Jakopovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jakopovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jakopovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Jakopovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Jakopovic 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Jakopovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Jakopovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krka futbol takımında oynamaktadır. NK Krka takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Jakopovic'nin NK Krka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Jakopovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Jakopovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Jakopovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Jakopovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında NK Krka

15 Temmuz 2021 yılında ND Primorje

19 Ocak 2022 yılında NK Krka

Luka Jakopovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Jakopovic şuan NK Krka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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