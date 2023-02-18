Luka Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Jakovljevic 18 Nisan 2000 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Јаковљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Jakovljevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Jakovljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Jakovljevic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Jakovljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Jakovljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2017 yılında Vozdovac U19

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

12 Eylül 2021 yılında FK Brodarac

11 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad

Luka Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Jakovljevic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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