Luka Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Jankovic 20 Ağustos 2002 tarihinde Sokolac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Janković şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Jankovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Jankovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

Luka Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Jankovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Jankovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.