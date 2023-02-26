Luka Japaridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Japaridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Japaridze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Japaridze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Japaridze 22 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ჯაფარიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Japaridze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Japaridze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Japaridze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Japaridze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Japaridze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Japaridze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2020 yılında FC Gagra

1 Ocak 2021 yılında Locomotive II

1 Ocak 2022 yılında FC Locomotive

Luka Japaridze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Japaridze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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