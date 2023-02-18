Luka Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Jelenic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Jelenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jelenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jelenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Jelenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Jelenic 24 Mayıs 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Jelenić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Jelenic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Luka Jelenic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Jelenic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Jelenicboyu ve yaşı kaç

Luka Jelenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Jelenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Jelenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Jelenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

23 Temmuz 2021 yılında Inter Zapresic

13 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Luka Jelenic kimdir

Luka Jelenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Jelenic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Luka Jelenic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Jelenic nereli

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