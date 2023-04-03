Luka Jerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jerin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Jerin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Jerin 24 Nisan 2004 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Jerin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nussi Foundation yapmaktadır. Luka Jerin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Radomlje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Jerin'nin NK Radomlje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Jerin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Jerin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Jerin şuan NK Radomlje U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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