Luka Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Jovanovic 20 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Jovanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Jovanovic'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luka Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Adelaide United
Luka Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Jovanovic şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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