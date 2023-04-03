Luka Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jovanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Jovanovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Jovanovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Jovanovski 30 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Jovanovski Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Napredak Krusevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Jovanovski'nin FK Napredak Krusevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Jovanovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Jovanovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Jovanovski şuan FK Napredak Krusevac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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