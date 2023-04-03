Luka Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Jovanovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Jovanovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Jovanovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.