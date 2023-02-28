Luka Juricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Juricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Juricic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Juricic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Juricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Juricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Juricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Juricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Juricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Juricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Juricic 25 Kasım 1996 tarihinde Neustadt an der Aisch şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Juričić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Juricic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Juricic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Juricic'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Juricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Juricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Juricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Juricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2014 yılında S. Brijeg U19

14 Ağustos 2015 yılında NK Neretvanac

31 Aralık 2016 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2018 yılında NK Neretvanac

31 Ağustos 2018 yılında Neret. Metkovic

1 Ağustos 2019 yılında HNK Sibenik

21 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

14 Şubat 2022 yılında Gimpo FC

4 Temmuz 2022 yılında Pyunik Erivan

Luka Juricic kimdir

Luka Juricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Juricic şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Luka Juricic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U19 takımında 21 numaralı formasıyla 10 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Juricic nereli

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