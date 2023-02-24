Luka Kacavenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kacavenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kacavenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kacavenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kacavenda 1 Kasım 2001 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Kačavenda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kacavenda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Kacavenda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kacavenda'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Kacavenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kacavenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kacavenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kacavenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina U17

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina U19

2 Ağustos 2019 yılında Partizan U19

28 Temmuz 2020 yılında Radnik Bijelj.

5 Şubat 2021 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2021 yılında Velez Mostar

31 Ocak 2022 yılında Travnik

Luka Kacavenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kacavenda şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Kacavenda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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