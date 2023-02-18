Luka Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kalaica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Kalaica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Kalaica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kalaica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kalaica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kalaica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kalaica 3 Ekim 2003 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kalaica Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Kalaica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kalaica'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Kalaicaboyu ve yaşı kaç

Luka Kalaica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kalaica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Kalaica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kalaica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cibalia U17

27 Şubat 2019 yılında NK Dilj

1 Ağu 2022 yılında Cibalia

Luka Kalaica kimdir

Luka Kalaica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kalaica şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Cibalia Vinkovci (2011-2019)

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Luka Kalaica nereli

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