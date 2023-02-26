Luka Kapianidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kapianidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kapianidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kapianidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kapianidze 10 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ქაფიანიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kapianidze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LLC FT COMPANY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kapianidze'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kapianidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kapianidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kapianidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kapianidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

31 Mart 2019 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2020 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Batumi

Luka Kapianidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kapianidze şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Luka Kapianidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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