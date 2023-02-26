Luka Kekelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kekelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kekelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kekelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kekelidze 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა კეკელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kekelidze Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Kekelidze'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kekelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kekelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kekelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kekelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında FC Locomotive

Luka Kekelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kekelidze şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Luka Kekelidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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