Luka Kharatishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kharatishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kharatishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kharatishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kharatishvili 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ხარატიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kharatishvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Batumi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Batumi takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Kharatishvili'nin Dinamo Batumi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kharatishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kharatishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kharatishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kharatishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dinamo B. II

1 Ağustos 2020 yılında Dinamo Batumi

18 Ocak 2022 yılında Shukura

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Batumi

Luka Kharatishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kharatishvili şuan Dinamo Batumi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Kharatishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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