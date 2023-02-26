Luka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kharshiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Kharshiladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.