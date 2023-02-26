Luka Kharshiladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kharshiladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kharshiladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Kharshiladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Kharshiladze 18 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ხარშილაძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Kharshiladze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Kharshiladze'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luka Kharshiladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Kharshiladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Damm U19
1 Ocak 2021 yılında Dinamo II
9 Ekim 2021 yılında CE Sabadell B
1 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti
Luka Kharshiladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Kharshiladze şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Luka Kharshiladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Gürcistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Gürcistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.
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