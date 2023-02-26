Luka Khorkheli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Khorkheli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Khorkheli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Khorkheli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Khorkheli 31 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ხორხელი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Khorkheli Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Khorkheli'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Khorkheli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Khorkheli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Khorkheli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Khorkheli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gori FC

1 Ocak 2020 yılında Spaeri

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Samgurali

Luka Khorkheli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Khorkheli şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luka Khorkheli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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