Luka Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Knezevic 14 Mart 1999 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Knežević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Knezevic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARENA Sport Agency yapmaktadır. Luka Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Knezevic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında S. Brijeg U19

17 Ağustos 2018 yılında Croat. Zmijavci

31 Ocak 2019 yılında Siroki Brijeg

8 Şubat 2019 yılında GOSK Gabela

10 Haziran 2019 yılında Siroki Brijeg

7 Şubat 2020 yılında Croat. Zmijavci

29 Temmuz 2020 yılında Siroki Brijeg

2 Şubat 2021 yılında Cibalia

18 Ocak 2022 yılında Croat. Zmijavci

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Leotar Trebinje

Luka Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Knezevic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Knezevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

- NK TROGLAV

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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