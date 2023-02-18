Luka Koblar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Koblar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Koblar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Koblar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Koblar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Koblar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Koblar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Koblar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Koblar 8 Ağu 1999 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Koblar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BOLA MANAGEMENT yapmaktadır. Luka Koblar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Koblar'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Koblarboyu ve yaşı kaç

Luka Koblar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Koblar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Koblar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Koblar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2019 yılında NK Aluminij

10 Haziran 2019 yılında NK Maribor

1 Temmuz 2021 yılında Frosinone

15 Ocak 2022 yılında Potenza

30 Haziran 2022 yılında Frosinone

28 Temmuz 2022 yılında NK Aluminij

Luka Koblar kimdir

Luka Koblar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Koblar şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Maribor

Luka Koblar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Koblar nereli

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