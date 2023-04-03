Luka Kolar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kolar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kolar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luka Kolar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luka Kolar 9 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luka Kolar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Celje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Celje U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kolar'nin NK Celje U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Luka Kolar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luka Kolar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında NK Celje U19
Luka Kolar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luka Kolar şuan NK Celje U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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