Luka Kuittinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kuittinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kuittinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kuittinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kuittinen 29 Mart 2003 tarihinde Rovaniemi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kuittinen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Luka Kuittinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kuittinen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Kuittinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kuittinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kuittinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kuittinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında RoPS

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

Luka Kuittinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kuittinen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Luka Kuittinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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