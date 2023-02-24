Luka Kulenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kulenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kulenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kulenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kulenovic 29 Eylül 1999 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Kulenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kulenovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Luka Kulenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kulenovic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Kulenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kulenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kulenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kulenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2016 yılında FK Krupa U19

30 Ocak 2018 yılında AS Trencin U19

8 Ağustos 2018 yılında Zeljeznicar BL

19 Ağustos 2019 yılında NK Osijek II

14 Şubat 2020 yılında NK Kustosija

4 Ağustos 2020 yılında Rudar Prijedor

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

Luka Kulenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kulenovic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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