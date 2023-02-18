Luka Kunstic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kunstic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kunstic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kunstic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kunstic 11 Temmuz 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Kunštić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kunstic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Energy Soccer yapmaktadır. Luka Kunstic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Kunstic'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kunstic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kunstic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kunstic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kunstic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında I. Zapresic U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Inter Z. U19

1 Temmuz 2016 yılında Inter Zapresic

10 Şubat 2017 yılında NK Lucko

30 Haziran 2017 yılında Inter Zapresic

11 Ağu 2017 yılında NK Lucko

22 Ağu 2019 yılında AO Episkopi

27 Ocak 2020 yılında NK Bistra

7 Şubat 2022 yılında NK Izola

28 Temmuz 2022 yılında NK Krsko

Luka Kunstic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kunstic şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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