Luka Kutaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Kutaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Kutaladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Kutaladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Kutaladze 27 Nisan 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა კუტალაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Kutaladze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Kutaladze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Kutaladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Kutaladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Kutaladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Kutaladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Luka Kutaladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Kutaladze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Luka Kutaladze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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