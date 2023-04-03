Luka Laban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Laban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Laban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Laban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Laban 7 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Лабан şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Laban Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Laban'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Luka Laban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Laban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Laban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Laban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Napredak

Luka Laban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Laban şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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