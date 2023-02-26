Luka Lezhava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lezhava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lezhava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Lezhava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Lezhava 24 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლუკა ლეჟავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Lezhava Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Lezhava'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Lezhava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Lezhava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Lezhava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Lezhava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

Luka Lezhava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Lezhava şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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