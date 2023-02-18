Luka Liklin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Liklin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Liklin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Liklin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Liklin 21 Şubat 2001 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Liklin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zeleni Centar Sport yapmaktadır. Luka Liklin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Liklin'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luka Liklin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Liklin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Liklin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Liklin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2015 yılında Sl. Belupo Jgd

1 Temmuz 2016 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Belupo U19

8 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

27 Temmuz 2020 yılında NK Rudes

31 Aralık 2020 yılında Slaven Belupo

15 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

26 Ocak 2022 yılında Slaven Belupo

12 Ağu 2022 yılında NK Rudes

Luka Liklin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Liklin şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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