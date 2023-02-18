Luka Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Lukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Luka Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Lukovic 11 Ekim 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Луковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Lukovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Lukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Lukovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Lukovicboyu ve yaşı kaç

Luka Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2014 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

15 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

17 Temmuz 2016 yılında Backa

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

29 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında Čukarički

22 Ocak 2020 yılında Javor-Matis

10 Şubat 2023 yılında IMT Belgrad

Luka Lukovic kimdir

Luka Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Lukovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Crvena Zvezda (2011-2013), FK Vojvodina Novi Sad (2013-2014)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luka Lukovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
İlyas El Qaada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Qaada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlyas El Qaada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas El Qaada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Badreddine Abyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Abyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Badreddine Abyir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Abyir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Uros Vidovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Vidovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Depremzedeler Miraç kandilinde çadırlarda namaz kılıp dualarını ettiler!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!