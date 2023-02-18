Luka Lukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Lukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Lukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Lukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Lukovic 11 Ekim 1996 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Лука Луковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Lukovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Lukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Lukovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Lukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Lukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Lukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Lukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2014 yılında Vojvodina U19

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

15 Temmuz 2015 yılında FC Biel-Bienne

17 Temmuz 2016 yılında Backa

1 Temmuz 2018 yılında Mouscron

29 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2019 yılında Čukarički

22 Ocak 2020 yılında Javor-Matis

10 Şubat 2023 yılında IMT Belgrad

Luka Lukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Lukovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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