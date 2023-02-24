Luka Malesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Malesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Malesevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Malesevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Malesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Malesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Malesevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Malesevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Malesevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Malesevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Malesevic 1 Ağustos 1998 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Luka Malešević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Malesevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Malesevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Malesevic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Malesevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Malesevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Luka Malesevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Malesevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2016 yılında Mornar Bar

30 Haziran 2017 yılında B. Podgorica

1 Ağustos 2017 yılında Mornar Bar

30 Haziran 2018 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında Radnik

2 Mart 2022 yılında RGV FC Toros

1 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2023 yılında OFK Petrovac

Luka Malesevic kimdir

Luka Malesevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Malesevic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Budućnost Podgorica

Luka Malesevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Malesevic nereli

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