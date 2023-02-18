Luka Malic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Malic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Malic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Malic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Malic 7 Mayıs 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Malić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Malic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Malic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luka Malic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Malic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Malic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Malic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Malic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar BL

22 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar

23 Şubat 2021 yılında Zeljeznicar BL

30 Haziran 2021 yılında Zeljeznicar

2 Şubat 2023 yılında Radnicki 1923

Luka Malic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Malic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Luka Malic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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