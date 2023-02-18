Luka Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Mamic 2 Ağu 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Mamić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Mamic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Mamic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Luka Mamic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

3 Ağu 2021 yılında NK Solin

Luka Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Mamic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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