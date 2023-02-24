Luka Maras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Maras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Maras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Maras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Maras 24 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Maras Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Podgorica futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luka Maras'nin FK Podgorica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Maras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Maras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Maras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Maras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Podgorica

Luka Maras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Maras şuan FK Podgorica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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