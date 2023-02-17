Luka Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Maric 19 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Marić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Maric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Luka Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 12 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Luka Maric'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Ocak 2017 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2018 yılında Sturm Graz II

12 Kasım 2020 yılında Sturm Graz

Luka Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Maric şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luka Maric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sturm Graz (10/2007-)

Avusturya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.