Luka Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Maric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Maric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Maric 25 Nisan 1987 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Marić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Maric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Maric'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luka Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Pomorac

1 Temmuz 2011 yılında NK Istra

1 Temmuz 2012 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2015 yılında Zawisza

11 Temmuz 2015 yılında Persepolis

29 Ağustos 2016 yılında FC Dinamo

7 Temmuz 2018 yılında Arka Gdynia

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2020 yılında FC Arges

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2022 yılında FC Brasov-SR

8 Temmuz 2022 yılında Concordia

Luka Maric kimdir

Luka Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Maric şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Rovinj

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Luka Maric nereli

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