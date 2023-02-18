Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Markovic 3 Kasım 2004 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Markovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Markovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Luka Markovic'nin FK Loznica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luka Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luka Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Markovic şuan FK Loznica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.