Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Markovic 24 Ekim 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Luka Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Markovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Markovic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2020 yılında NK Tresnjevka

29 Eylül 2020 yılında NK Rudes U19

24 Ocak 2022 yılında Kustosija U19

2 Eylül 2022 yılında HNK Tomislav T.

Luka Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Markovic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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