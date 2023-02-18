Luka Menalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Menalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luka Menalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luka Menalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luka Menalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Menalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Menalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Menalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Menalo 22 Temmuz 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Menalo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pharos Sport Agency yapmaktadır. Luka Menalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 6 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Luka Menalo'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Luka Menalo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/lukamenalo

http://www.facebook.com/menalo10

Luka Menaloboyu ve yaşı kaç

Luka Menalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Menalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luka Menalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Menalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Capljina U19

27 Şubat 2013 yılında HNK Visici

19 Şubat 2014 yılında HNK Capljina

6 Ağu 2014 yılında S. Brijeg U19

9 Ocak 2015 yılında Siroki Brijeg

6 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

28 Ocak 2019 yılında Slaven Belupo

30 Haziran 2019 yılında Dinamo Zagreb

8 Temmuz 2019 yılında NK Olimpija

31 Temmuz 2020 yılında Dinamo Zagreb

6 Ekim 2020 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

Luka Menalo kimdir

Luka Menalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Menalo şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Luka Menalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 17 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 12 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Luka Menalo nereli

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